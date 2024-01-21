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Дряблов Борис Александрович

Место рождения

Türkmenabat şäheri

Дата рождения

12.07.1904

Дата смерти

21.06.1980

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1904

Отец: Дряблов Александр Владимирович

Мать: Дряблова Софья Терентьевна

Türkmenabat şäheri
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дряблова Валентина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дряблова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
11.08.1927

Сын: Дряблов Игорь Борисович

Мать ребёнка: Дряблова Вера Васильевна

Рождение ребёнка
12.04.1932

Дочь: Кравченко Нинель Борисовна

Мать ребёнка: Дряблова Вера Васильевна

Рождение ребёнка
31.03.1962

Дочь: Рамадановска Ольга Борисовна

Мать ребёнка: Дряблова Валентина Михайловна

Сочи
Смерть
21.06.1980
Сочи

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