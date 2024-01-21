Дряблов Борис Александрович
Место рожденияTürkmenabat şäheri
Дата рождения12.07.1904
Дата смерти21.06.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1904
Türkmenabat şäheri
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1927
Мать ребёнка: Дряблова Вера Васильевна
Рождение ребёнка
12.04.1932
Дочь: Кравченко Нинель Борисовна
Мать ребёнка: Дряблова Вера Васильевна
Рождение ребёнка
31.03.1962
Дочь: Рамадановска Ольга Борисовна
Мать ребёнка: Дряблова Валентина Михайловна
Сочи
Смерть
21.06.1980
Сочи