Баклушин Дмитрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баклушин Дмитрий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1919

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1919

Отец: Баклушин Михаил Семенович

Мать: Баклушина Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1991
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