Баклушин Дмитрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1919
Дата смерти1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1919
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1991