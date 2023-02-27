(Фисенко) Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фисенко) Параскева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Фисенко Наум

Отец ребёнка: Фисенко Семён Акимович

Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Фисенко Матвей

Отец ребёнка: Фисенко Семён Акимович

Смерть
Неизвестно
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