Зоря Пантелеймон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти18.01.1876 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
04.06.1856 ст.
Николаевка, Сумська область
Мария Ивановна Симоненко
Восприемник
31.05.1864 ст.
Никифор Павлович Чернов
Восприемник
14.09.1864 ст.
Никита Денисович Шевченко
Рождение ребёнка
23.06.1865 ст.
Дочь: Агриппина Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Зоренкова Варвара Филипповна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQY9-5?i=847&cc=3511744
Восприемник
14.07.1867 ст.
Степан Денисович Шевченко
Восприемник
01.08.1867 ст.
Степан Никитич Чернышев
Восприемник
04.01.1868 ст.
Домна (Домникия) Павловна (Чернышева) Ткаченко
Восприемник
01.11.1871 ст.
Матрона Денисовна Шевченко
Смерть
18.01.1876 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
20.01.1876 ст.
на кладбище