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Зоря Пантелеймон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

18.01.1876 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1823 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зоренкова Варвара Филипповна

Восприемник
04.06.1856 ст.
Николаевка, Сумська область
Мария Ивановна Симоненко
Восприемник
31.05.1864 ст.
Хотень, Сумська область
Никифор Павлович Чернов
Восприемник
14.09.1864 ст.
Хотень, Сумська область
Никита Денисович Шевченко
Рождение ребёнка
23.06.1865 ст.

Дочь: Агриппина Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Зоренкова Варвара Филипповна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQY9-5?i=847&cc=3511744
Восприемник
14.07.1867 ст.
Хотень, Сумська область
Степан Денисович Шевченко
Восприемник
01.08.1867 ст.
Хотень, Сумська область
Степан Никитич Чернышев
Восприемник
04.01.1868 ст.
Хотень, Сумська область
Домна (Домникия) Павловна (Чернышева) Ткаченко
Восприемник
01.11.1871 ст.
Хотень, Сумська область
Матрона Денисовна Шевченко
Смерть
18.01.1876 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от простуды
Похороны
20.01.1876 ст.
на кладбище

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