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Макаров Павел Сидоров

Место рождения

деревня Ольшанец

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макаров Исидор

Мать: не указана

деревня Ольшанец
Рождение ребёнка
14.01.1885

Сын: Макаров Иван Павлов

Мать ребёнка: Макароыв Анастасия Семенова

деревня Ольшанец
Рождение ребёнка
02.07.1886

Дочь: Алексеева Марфа Павлова

Мать ребёнка: Макароыв Анастасия Семенова

деревня Ольшанец
Рождение ребёнка
16.10.1887

Сын: Макаров Андрей Павлов

Мать ребёнка: Макароыв Анастасия Семенова

деревня Ольшанец
Рождение ребёнка
08.08.1889

Сын: Макаров Матвей Павлов

Мать ребёнка: Макароыв Анастасия Семенова

деревня Ольшанец
Рождение ребёнка
23.11.1890

Сын: Макаров Александр Павлов

Мать ребёнка: Макароыв Анастасия Семенова

деревня Ольшанец
Рождение ребёнка
13.03.1893

Сын: Макаров Алексей Павлов

Мать ребёнка: Макароыв Анастасия Семенова

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.07.1894

Сын: Макаров Владимир Павлов

Мать ребёнка: Макароыв Анастасия Семенова

деревня Ольшанец
Рождение ребёнка
02.02.1896

Сын: Макаров Семен Павлов

Мать ребёнка: Макароыв Анастасия Семенова

деревня Ольшанец
Рождение ребёнка
02.02.1897

Дочь: Евдокия Павлова

Мать ребёнка: Макароыв Анастасия Семенова

деревня Ольшанец
Рождение ребёнка
05.08.1899

Сын: Макаров Григорий Павлов

Мать ребёнка: Макароыв Анастасия Семенова

деревня Ольшанец
Рождение ребёнка
17.04.1902

Сын: Макаров Федор Павлов

Мать ребёнка: Макароыв Анастасия Семенова

деревня Ольшанец
Рождение ребёнка
06.04.1903

Сын: Макаров Василий Павлов

Мать ребёнка: Макароыв Анастасия Семенова

деревня Ольшанец
Рождение ребёнка
16.07.1905

Сын: Макаров Николай Павлов

Мать ребёнка: Макароыв Анастасия Семенова

деревня Ольшанец
Смерть
Неизвестно

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