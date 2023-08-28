Макаров Павел Сидоров
Место рождениядеревня Ольшанец
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Макаров Исидор
Мать: не указана
деревня Ольшанец
Рождение ребёнка
14.01.1885
Сын: Макаров Иван Павлов
Мать ребёнка: Макароыв Анастасия Семенова
деревня Ольшанец
Рождение ребёнка
02.07.1886
Дочь: Алексеева Марфа Павлова
Мать ребёнка: Макароыв Анастасия Семенова
деревня Ольшанец
Рождение ребёнка
16.10.1887
Мать ребёнка: Макароыв Анастасия Семенова
деревня Ольшанец
Рождение ребёнка
08.08.1889
Мать ребёнка: Макароыв Анастасия Семенова
деревня Ольшанец
Рождение ребёнка
23.11.1890
Мать ребёнка: Макароыв Анастасия Семенова
деревня Ольшанец
Рождение ребёнка
13.03.1893
Мать ребёнка: Макароыв Анастасия Семенова
Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.07.1894
Мать ребёнка: Макароыв Анастасия Семенова
деревня Ольшанец
Рождение ребёнка
02.02.1896
Сын: Макаров Семен Павлов
Мать ребёнка: Макароыв Анастасия Семенова
деревня Ольшанец
Рождение ребёнка
02.02.1897
Дочь: Евдокия Павлова
Мать ребёнка: Макароыв Анастасия Семенова
деревня Ольшанец
Рождение ребёнка
05.08.1899
Мать ребёнка: Макароыв Анастасия Семенова
деревня Ольшанец
Рождение ребёнка
17.04.1902
Сын: Макаров Федор Павлов
Мать ребёнка: Макароыв Анастасия Семенова
деревня Ольшанец
Рождение ребёнка
06.04.1903
Мать ребёнка: Макароыв Анастасия Семенова
деревня Ольшанец
Рождение ребёнка
16.07.1905
Мать ребёнка: Макароыв Анастасия Семенова
деревня Ольшанец
Смерть
Неизвестно