Дубина Винник Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубина Винник Татьяна Ивановна

Дубина Винник Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1971

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1971

Отец: Винник Иван Иванович

Мать: Винник Евлаш Валентина Иосифовна

Рождение ребёнка
17.07.1992

Сын: Дубина Сергей Александрович

Отец ребёнка: Дубина Александр Сергеевич

Петриков, Петриковский район, Гомельская область
Отец: Дубина Александр Сергеевич Дата рождения: 07.12.1961 Дата смерти: 30.06.2006 Мать: Дубина (Винник) Татьяна Ивановна Дата рождения: 22.11.1971
Рождение ребёнка
23.10.1996

Дочь: Музыка Дубина Наталья Александровна

Отец ребёнка: Дубина Александр Сергеевич