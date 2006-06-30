Дубина Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1961
Дата смерти30.06.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1961
Рождение ребёнка
17.07.1992
Сын: Дубина Сергей Александрович
Мать ребёнка: Дубина Винник Татьяна Ивановна
Петриков, Петриковский район, Гомельская область
Отец: Дубина Александр Сергеевич Дата рождения: 07.12.1961 Дата смерти: 30.06.2006 Мать: Дубина (Винник) Татьяна Ивановна Дата рождения: 22.11.1971
Рождение ребёнка
23.10.1996
Дочь: Музыка Дубина Наталья Александровна
Мать ребёнка: Дубина Винник Татьяна Ивановна
Смерть
30.06.2006