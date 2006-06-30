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Дубина Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1961

Дата смерти

30.06.2006

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1961

Отец: Дубина Сергей Романович

Мать: Дубина Пасловская Анфиса Яковлевна

Рождение ребёнка
17.07.1992

Сын: Дубина Сергей Александрович

Мать ребёнка: Дубина Винник Татьяна Ивановна

Петриков, Петриковский район, Гомельская область
Отец: Дубина Александр Сергеевич Дата рождения: 07.12.1961 Дата смерти: 30.06.2006 Мать: Дубина (Винник) Татьяна Ивановна Дата рождения: 22.11.1971
Рождение ребёнка
23.10.1996

Дочь: Музыка Дубина Наталья Александровна

Мать ребёнка: Дубина Винник Татьяна Ивановна

Смерть
30.06.2006