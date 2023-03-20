Кондратьев Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьев Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Кондратьева Ефимия Константиновна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Александра Федоровна

Мать ребёнка: Кондратьева Наталья Иосифовна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Зинаида Федоровна

Мать ребёнка: Кондратьева Наталья Иосифовна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Кондратьев Иван Федорович

Мать ребёнка: Кондратьева Наталья Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратьева Наталья Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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