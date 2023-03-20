Кондратьев Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Александра Федоровна
Мать ребёнка: Кондратьева Наталья Иосифовна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Зинаида Федоровна
Мать ребёнка: Кондратьева Наталья Иосифовна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Кондратьев Иван Федорович
Мать ребёнка: Кондратьева Наталья Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно