Кондратьева Наталья Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Кондратьев Федор
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Зинаида Федоровна
Отец ребёнка: Кондратьев Федор
Рождение ребёнка
1933
Сын: Кондратьев Иван Федорович
Отец ребёнка: Кондратьев Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондратьев Федор
Смерть
Неизвестно