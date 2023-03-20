Кондратьева Наталья Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева Наталья Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Кондратьев Федор

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Зинаида Федоровна

Отец ребёнка: Кондратьев Федор

Рождение ребёнка
1933

Сын: Кондратьев Иван Федорович

Отец ребёнка: Кондратьев Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Федор

Смерть
Неизвестно
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