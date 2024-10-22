Медведева (Новоселова) Александра Марьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Новоселова) Александра Марьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Медведева) Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Медведев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гизатулина (Медведева) Галина Михайловна

Отец ребёнка: Медведев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Медведев Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: (Медведева) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Медведев Михаил Иванович

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Медведев Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Медведев Михаил Иванович

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Зуева (Медведева) Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Медведев Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно

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