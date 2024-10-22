Медведева (Новоселова) Александра Марьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Медведева) Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Медведев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гизатулина (Медведева) Галина Михайловна
Отец ребёнка: Медведев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Медведев Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: (Медведева) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Медведев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1932
Сын: Медведев Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Медведев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Зуева (Медведева) Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Медведев Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно