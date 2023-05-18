Панов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанов Павел

Панов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно