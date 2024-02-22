Семенова Елена Еремеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1849 и 1859
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Семенов Корнило Кондратьевич
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Семенов Корнило Кондратьевич
Рождение ребёнка
1859
Сын: Семенов Михаил Корнилович
Отец ребёнка: Семенов Корнило Кондратьевич
Место жительства
1859
Рождение ребёнка
16.04.1862
Дочь: Семенова Ирина Корниловна
Отец ребёнка: Семенов Корнило Кондратьевич
Рождение ребёнка
30.07.1865
Дочь: Семенова Анна Корниловна
Отец ребёнка: Семенов Корнило Кондратьевич
Смерть
Неизвестно