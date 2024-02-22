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Семенова Елена Еремеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1849 и 1859

Муж: Семенов Корнило Кондратьевич

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1854

Сын: Семенов Иван Корнилович

Отец ребёнка: Семенов Корнило Кондратьевич

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1857

Сын: Семенов Федор Корнилович

Отец ребёнка: Семенов Корнило Кондратьевич

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1859

Сын: Семенов Михаил Корнилович

Отец ребёнка: Семенов Корнило Кондратьевич

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1859
Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
16.04.1862

Дочь: Семенова Ирина Корниловна

Отец ребёнка: Семенов Корнило Кондратьевич

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
30.07.1865

Дочь: Семенова Анна Корниловна

Отец ребёнка: Семенов Корнило Кондратьевич

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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