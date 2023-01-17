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Велижанин Кирилл Александрович

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Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

30.12.1979

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1979

Отец: Велижанин Александр Вячеславович

Мать: Велижанина Ирина Павловна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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