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Велижанин Кирилл Александрович
Велижанин Кирилл Александрович
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Место рождения
Тюмень
, город Тюмень, Тюменская область
Дата рождения
30.12.1979
Пол
Мужской
Отец
Велижанин Александр Вячеславович
1960 г.р.
Мать
Велижанина (Мещерякова) Ирина Павловна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1979
Отец:
Велижанин Александр Вячеславович
Мать:
Велижанина Ирина Павловна
Тюмень
, город Тюмень, Тюменская область
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