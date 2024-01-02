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Фирсов Яков Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1901

Дата смерти

01.08.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1901

Отец: Фирсов Митрофан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1921

Сын: Фирсов Никита

Мать ребёнка: Фирсова Елена Евдокимовна

Россия д.Ворки брянская область
Рождение ребёнка
03.11.1931

Дочь: Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Фирсова Елена Евдокимовна

Россия д.Ворки брянская область
Рождение ребёнка
02.08.1934

Дочь: Будачева Мария

Мать ребёнка: Фирсова Елена Евдокимовна

Россия д.Ворки брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фирсов Николай

Мать ребёнка: Фирсова Елена Евдокимовна

Россия д.Ворки брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фирсов Федор

Мать ребёнка: Фирсова Елена Евдокимовна

Россия д.Ворки брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фирсова Елена Евдокимовна

Смерть
01.08.1978
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