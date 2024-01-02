Фирсов Яков Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1901
Дата смерти01.08.1978
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1901
Отец: Фирсов Митрофан
Рождение ребёнка
27.09.1921
Сын: Фирсов Никита
Мать ребёнка: Фирсова Елена Евдокимовна
Россия д.Ворки брянская область
Рождение ребёнка
03.11.1931
Дочь: Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Фирсова Елена Евдокимовна
Россия д.Ворки брянская область
Рождение ребёнка
02.08.1934
Дочь: Будачева Мария
Мать ребёнка: Фирсова Елена Евдокимовна
Россия д.Ворки брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фирсов Николай
Мать ребёнка: Фирсова Елена Евдокимовна
Россия д.Ворки брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фирсов Федор
Мать ребёнка: Фирсова Елена Евдокимовна
Россия д.Ворки брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.08.1978