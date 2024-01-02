Будачева (Фирсова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будачева (Фирсова) Мария

Место рождения

Россия д.Ворки брянская область

Дата рождения

02.08.1934

Дата смерти

2022

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1934

Отец: Фирсов Яков Митрофанович

Мать: Фирсова Елена Евдокимовна

Россия д.Ворки брянская область
Рождение ребёнка
17.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Будачев Виктор

Брянск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будачев Алексей

Отец ребёнка: Будачев Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будачев Виктор

Смерть
2022
Брянск
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