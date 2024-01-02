Будачева (Фирсова) Мария
Место рожденияРоссия д.Ворки брянская область
Дата рождения02.08.1934
Дата смерти2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1934
Россия д.Ворки брянская область
Рождение ребёнка
17.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Будачев Виктор
Брянск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будачев Алексей
Отец ребёнка: Будачев Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Будачев Виктор
Смерть
2022
Брянск