Ступина (Веретенникова-Кондрашева) Дарья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступина (Веретенникова-Кондрашева) Дарья Степановна

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Веретенников-Кондрашев Степан Осипович

Мать: Веретенникова-Кондрашева Наталья Ивановна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Ступина Наталья Петровна

Отец ребёнка: Ступин Петр Степанович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Ступин Федор Петрович

Отец ребёнка: Ступин Петр Степанович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Ступин Иоаким Петрович

Отец ребёнка: Ступин Петр Степанович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Ступин Ефим Петрович

Отец ребёнка: Ступин Петр Степанович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ступин Петр Степанович

Смерть
Неизвестно
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