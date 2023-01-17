Ступина (Веретенникова-Кондрашева) Дарья Степановна
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Ступина Наталья Петровна
Отец ребёнка: Ступин Петр Степанович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Ступин Петр Степанович
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Ступин Петр Степанович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Ступин Ефим Петрович
Отец ребёнка: Ступин Петр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно