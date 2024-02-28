Эсаулов Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Эсаулов Иван
Рождение ребёнка
Около 1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Эсаулова Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эсаулов - Васильевич
Мать ребёнка: Эсаулова Татьяна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
мб был раскулачен