Эсаулов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭсаулов Василий Иванович

Эсаулов Василий Иванович

avatar

Место рождения

Эсауловы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Эсаулов Иван

Мать: не указана

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эсаулова Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эсаулов - Васильевич

Мать ребёнка: Эсаулова Татьяна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эсаулова Татьяна Павловна

Смерть
Неизвестно
мб был раскулачен
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close