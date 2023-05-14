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Иков АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Иков АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.04.1960
Пол
Мужской
Отец
Иков МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
1914 г.р.
Мать
Икова (Блюммер) МУСЯ ЮЛИАНОВНА
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИО
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1960
Отец:
Иков МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Мать:
Икова МУСЯ ЮЛИАНОВНА
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