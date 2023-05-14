Иков АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИков АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Иков АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1960

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1925 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1960

Отец: Иков МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

Мать: Икова МУСЯ ЮЛИАНОВНА