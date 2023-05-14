Икова (Блюммер) МУСЯ ЮЛИАНОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1947
Рождение ребёнка
05.09.1948
Отец ребёнка: Швыдкой ЕФИМ АБРАМОВИЧ
Бракосочетание
Около 1958
Рождение ребёнка
10.04.1960
Отец ребёнка: Иков МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Развод
Неизвестно
Смерть
2018