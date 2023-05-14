Икова (Блюммер) МУСЯ ЮЛИАНОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икова (Блюммер) МУСЯ ЮЛИАНОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1947

Муж: Швыдкой ЕФИМ АБРАМОВИЧ

Рождение ребёнка
05.09.1948

Сын: Швыдкой МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ

Отец ребёнка: Швыдкой ЕФИМ АБРАМОВИЧ

Бракосочетание
Около 1958

Муж: Иков МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

Рождение ребёнка
10.04.1960

Сын: Иков АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Отец ребёнка: Иков МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

Развод
Неизвестно

Муж: Швыдкой ЕФИМ АБРАМОВИЧ

Смерть
2018