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Кораблев Игорь Сергеевич

Место рождения

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

Дата рождения

23.10.1949

Дата смерти

02.08.1950

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1949

Отец: Кораблев Сергей Павлович

Мать: Кораблева Галина Фёдоровна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Живорожденный/мертворожденный: живорожденный Пол: мужской
Смерть
02.08.1950
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Причина смерти: дизентерия Пол: мужской Возраст: 9 месяцев Средства существования - на иждивении отца Место работы лица, на иждивении которого находился умерший: завод № 313 Место постоянного жительст... Показать все