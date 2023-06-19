Кораблев Игорь Сергеевич
Место рождения
Дата рождения23.10.1949
Дата смерти02.08.1950
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1949
Живорожденный/мертворожденный: живорожденный Пол: мужской
Смерть
02.08.1950
Причина смерти: дизентерия Пол: мужской Возраст: 9 месяцев Средства существования - на иждивении отца Место работы лица, на иждивении которого находился умерший: завод № 313 Место постоянного жительст... Показать все