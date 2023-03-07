Кораблев Сергей Павлович
Место рождения
Дата рождения24.09.1914 ст.
Дата смерти04.09.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1914 ст.
Крещение
12.10.1914 ст.
Восприемники: псаломщик Войскового собора Семиреченского казачьего войска Павел Александрович Запрудский и жена фельдшера Больше-Алматинской станицы Капитолина Сергеевна Суконкина
Бракосочетание
21.10.1935
После заключения брака присвоены фамилии: мужу – Кораблев, жене – Кораблева Семейное положение до вступления брака его: в браке не состоял Семейное положение до вступления брака её: в браке не состоя... Показать все
Работа или профессия
1935
Почта Должность: шофёр
Рождение ребёнка
11.04.1936
Дочь: Кораблева Тамара Сергеевна
Мать ребёнка: Кораблева Галина Фёдоровна
Возраст отца: 22 года Возраст матери: 19 лет Отец: шофёр, пос. Арбаж, контора связи Мать: домохозяйка Место жительство родителей: г. Котельнич Заявитель: Кораблева Галина Федоровна
Работа или профессия
1936
Арбаж, Арбажский муниципальный район, Кировская область
Контора связи Должность: шофёр
Работа или профессия
С 13.09.1937 по 1941
Стройка № 10 Должность: заведующий гаражом
Место жительства
С 1937 по 1981
Рождение ребёнка
23.07.1938
Дочь: Бойко Людмила Сергеевна
Мать ребёнка: Кораблева Галина Фёдоровна
Рождение ребёнка
08.11.1941
Дочь: Кулиева Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Кораблева Галина Фёдоровна
Сведения о ребенке: живорожденный, четвертый Сведения об отце: возраст – 26 лет место работы – Стройка № 10, заведующий гаражом Сведения о матери: возраст – 23 года, на иждивении заведующего гараж... Показать все
Призыв на военную службу
1941
Призван из запаса первой очереди
Военная служба
С 1941 по 20.03.1946
Звание и должность: старший сержант, начальник прожекторной станции Наименование части: 596 батальон аэродромного обслуживания Наименование подразделения: отдел технического снабжения
Рождение ребёнка
11.01.1944
Сын: Кораблев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Кораблева Галина Фёдоровна
Сколько родилось детей: один Живорожденный или мертворожденный: живорожденный Возраст отца/матери: 29 лет/26 лет Род занятий: военнослужащий/хлеборезка Место работы: полевая почта № 78623/Завод №126, ... Показать все
Рождение ребёнка
03.06.1945
Сын: Кораблев Анатолий Сергеевич
Мать ребёнка: Кораблева Галина Фёдоровна
Сведения о ребенке: живорожденный, третий (все живы) Сведения об отце: возраст – 31 год место работы – полевая почта № 78623, военнослужащий Сведения о матери: возраст – 28 лет место работы – столо... Показать все
Военная награда
09.08.1945
Участвовал в войне с Японией
Демобилизация
20.03.1946
Демобилизован на основании Указа Президиума Верховного совета СССР
Рождение ребёнка
09.06.1947
Сын: Кораблев Виктор Сергеевич
Мать ребёнка: Кораблева Галина Фёдоровна
Рождение ребёнка
23.10.1949
Мать ребёнка: Кораблева Галина Фёдоровна
Живорожденный/мертворожденный: живорожденный Пол: мужской
Рождение ребёнка
31.05.1951
Мать ребёнка: Кораблева Галина Фёдоровна
Рождение ребёнка
31.05.1951
Мать ребёнка: Кораблева Галина Фёдоровна
Рождение ребёнка
05.11.1956
Сын: Кораблев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Кораблева Галина Фёдоровна
Рождение ребёнка
09.11.1958
Сын: Кораблев Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Кораблева Галина Фёдоровна
Работа или профессия
С 03.10.1964 по 01.03.1975
Комсомольский-на-Амуре завод литейного обслуживания «Амурлитмаш» Должность: автомеханик, заместитель начальника, слесарь-инструментальщик 3 разряда
Смерть
04.09.1981
Причина смерти: Естественная смерть/старость