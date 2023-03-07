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Кораблев Сергей Павлович

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Место рождения

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

Дата рождения

24.09.1914 ст.

Дата смерти

04.09.1981

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1914 ст.

Отец: Кораблев Павел Николаевич

Мать: Кораблева Анисия Ананиевна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Крещение
12.10.1914 ст.
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Восприемники: псаломщик Войскового собора Семиреченского казачьего войска Павел Александрович Запрудский и жена фельдшера Больше-Алматинской станицы Капитолина Сергеевна Суконкина
Бракосочетание
21.10.1935

Жена: Кораблева Галина Фёдоровна

Котельнич, город Котельнич, Кировская область
После заключения брака присвоены фамилии: мужу – Кораблев, жене – Кораблева  Семейное положение до вступления брака его: в браке не состоял Семейное положение до вступления брака её: в браке не состоя... Показать все
Работа или профессия
1935
Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Почта Должность: шофёр
Рождение ребёнка
11.04.1936

Дочь: Кораблева Тамара Сергеевна

Мать ребёнка: Кораблева Галина Фёдоровна

Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Возраст отца: 22 года Возраст матери: 19 лет Отец: шофёр, пос. Арбаж, контора связи Мать: домохозяйка Место жительство родителей: г. Котельнич Заявитель: Кораблева Галина Федоровна
Работа или профессия
1936
Арбаж, Арбажский муниципальный район, Кировская область
Контора связи Должность: шофёр
Работа или профессия
С 13.09.1937 по 1941
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Стройка № 10 Должность: заведующий гаражом
Место жительства
С 1937 по 1981
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
23.07.1938

Дочь: Бойко Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: Кораблева Галина Фёдоровна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
08.11.1941

Дочь: Кулиева Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Кораблева Галина Фёдоровна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Сведения о ребенке: живорожденный, четвертый  Сведения об отце:  возраст – 26 лет место работы – Стройка № 10, заведующий гаражом Сведения о матери:  возраст – 23 года, на иждивении заведующего гараж... Показать все
Призыв на военную службу
1941
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Призван из запаса первой очереди
Военная служба
С 1941 по 20.03.1946
Звание и должность: старший сержант, начальник прожекторной станции Наименование части: 596 батальон аэродромного обслуживания Наименование подразделения: отдел технического снабжения
Рождение ребёнка
11.01.1944

Сын: Кораблев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Кораблева Галина Фёдоровна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Сколько родилось детей: один Живорожденный или мертворожденный: живорожденный Возраст отца/матери: 29 лет/26 лет Род занятий: военнослужащий/хлеборезка Место работы: полевая почта № 78623/Завод №126, ... Показать все
Рождение ребёнка
03.06.1945

Сын: Кораблев Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: Кораблева Галина Фёдоровна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Сведения о ребенке: живорожденный, третий (все живы) Сведения об отце:   возраст – 31 год место работы – полевая почта № 78623, военнослужащий Сведения о матери:  возраст – 28 лет место работы – столо... Показать все
Военная награда
09.08.1945
Участвовал в войне с Японией
Демобилизация
20.03.1946
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Демобилизован на основании Указа Президиума Верховного совета СССР
Рождение ребёнка
09.06.1947

Сын: Кораблев Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Кораблева Галина Фёдоровна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
23.10.1949

Сын: Кораблев Игорь Сергеевич

Мать ребёнка: Кораблева Галина Фёдоровна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Живорожденный/мертворожденный: живорожденный Пол: мужской
Рождение ребёнка
31.05.1951

Сын: Кораблев Пётр Сергеевич

Мать ребёнка: Кораблева Галина Фёдоровна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
31.05.1951

Сын: Кораблев Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Кораблева Галина Фёдоровна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
05.11.1956

Сын: Кораблев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Кораблева Галина Фёдоровна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
09.11.1958

Сын: Кораблев Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Кораблева Галина Фёдоровна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Работа или профессия
С 03.10.1964 по 01.03.1975
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Комсомольский-на-Амуре завод литейного обслуживания «Амурлитмаш» Должность: автомеханик, заместитель начальника, слесарь-инструментальщик 3 разряда
Смерть
04.09.1981
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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