Лыкосова Матрона Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1891
Муж: Лыкосов Пётр Демидов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1894
Дочь: Мария ст
Отец ребёнка: Лыкосов Пётр Демидов
Рождение ребёнка
18.11.1895
Сын: Лыкосов Григорий Петрович
Отец ребёнка: Лыкосов Пётр Демидов
Рождение ребёнка
17.02.1898
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Лыкосов Пётр Демидов
Рождение ребёнка
27.07.1899
Отец ребёнка: Лыкосов Пётр Демидов
Рождение ребёнка
07.09.1906
Отец ребёнка: Лыкосов Пётр Демидов
Рождение ребёнка
29.06.1909
Сын: Лыкосов Павел Петров
Отец ребёнка: Лыкосов Пётр Демидов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Лыкосов Пётр Демидов
Смерть
Неизвестно