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Лыкосова Матрона Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1891

Муж: Лыкосов Пётр Демидов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1894

Дочь: Мария ст

Отец ребёнка: Лыкосов Пётр Демидов

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.11.1895

Сын: Лыкосов Григорий Петрович

Отец ребёнка: Лыкосов Пётр Демидов

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.02.1898

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Лыкосов Пётр Демидов

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1899

Сын: Лыкосов Прохор Петров

Отец ребёнка: Лыкосов Пётр Демидов

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1906

Сын: Лыкосов Иван Петрович

Отец ребёнка: Лыкосов Пётр Демидов

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.06.1909

Сын: Лыкосов Павел Петров

Отец ребёнка: Лыкосов Пётр Демидов

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Лыкосов Пётр Демидов

Смерть
Неизвестно
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