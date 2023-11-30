Ремарчук Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ремарчук Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Ремарчук Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Прадийчук Михайловна
Мать ребёнка: Ремарчук Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ремарчук Николай Михайлович
Мать ребёнка: Ремарчук Фёкла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ремарчук Фёкла
Рождение ребёнка
14.02.1922
Дочь: Романюк (Ремарчук) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Ремарчук Фёкла
Смерть
Неизвестно