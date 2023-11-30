Ремарчук Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ремарчук Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ремарчук Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Ремарчук Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Прадийчук Михайловна

Мать ребёнка: Ремарчук Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ремарчук Николай Михайлович

Мать ребёнка: Ремарчук Фёкла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ремарчук Фёкла

Рождение ребёнка
14.02.1922

Дочь: Романюк (Ремарчук) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Ремарчук Фёкла

Смерть
Неизвестно

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