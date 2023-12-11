Ремарчук Фёкла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ремарчук Фёкла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1922

Дочь: Романюк Анна Михайловна

Отец ребёнка: Ремарчук Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ремарчук Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ремарчук Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Ремарчук Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Прадийчук Михайловна

Отец ребёнка: Ремарчук Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ремарчук Николай Михайлович

Отец ребёнка: Ремарчук Михаил

Смерть
Неизвестно
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