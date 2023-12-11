Ремарчук Фёкла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.02.1922
Дочь: Романюк Анна Михайловна
Отец ребёнка: Ремарчук Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ремарчук Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ремарчук Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Ремарчук Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Прадийчук Михайловна
Отец ребёнка: Ремарчук Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ремарчук Николай Михайлович
Отец ребёнка: Ремарчук Михаил
Смерть
Неизвестно