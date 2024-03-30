Кондратьева (Маркина) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева (Маркина) Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Юрий Сергеевич

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Юрий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Юрий Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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