Шагина (Кислицина) Галина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШагина (Кислицина) Галина Яковлевна

Шагина (Кислицина) Галина Яковлевна

avatar

Место рождения

Ревда, Ревда, Свердловская область

Дата рождения

05.02.1953

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.07.1978

Сын: Шагин Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Шагин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
04.01.1982

Дочь: Воробьева Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Шагин Николай Васильевич

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шагин Николай Васильевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close