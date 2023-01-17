Шагина (Кислицина) Галина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения05.02.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1978
Отец ребёнка: Шагин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
04.01.1982
Дочь: Воробьева Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Шагин Николай Васильевич
Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно