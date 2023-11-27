Матрона Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Щербаков Савва Васильевич

Отец ребёнка: Щербаков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Аграфена Васильевна

Отец ребёнка: Щербаков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1817

Сын: Щербаков Сафон Васильевич

Отец ребёнка: Щербаков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Щербаков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Щербаков Егор Васильевич

Отец ребёнка: Щербаков Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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