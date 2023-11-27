Матрона Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1812
Сын: Щербаков Савва Васильевич
Отец ребёнка: Щербаков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Аграфена Васильевна
Отец ребёнка: Щербаков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1817
Сын: Щербаков Сафон Васильевич
Отец ребёнка: Щербаков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Щербаков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Щербаков Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно