Корелин Иван Тимофеевич
Место рожденияПермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Дата рождения1875
Дата смерти1925
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Корелин Тимофей Николаевич
Мать: не указана
Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: не указана
Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Смерть
1925
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область