Корелин Иван Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорелин Иван Тимофеевич

Корелин Иван Тимофеевич

avatar

Место рождения

Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод

Дата рождения

1875

Дата смерти

1925

Пол

Мужской

Отец

1847 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Корелин Тимофей Николаевич

Мать: не указана

Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Рождение ребёнка
1908

Сын: Корелин Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Смерть
1925
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close