Корелин Тимофей Николаевич
Место рожденияПермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: не указана
Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Поуяхторова Парасковья Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Рождение ребёнка
1878
Сын: Корелин Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Корелина Елена Ильинична
Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Смерть
Неизвестно