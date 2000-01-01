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Корелин Тимофей Николаевич

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Место рождения

Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Корелин Николай Михайлович

Мать: Корелина Елена Ильинична

Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Рождение ребёнка
1875

Сын: Корелин Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Поуяхторова Парасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Рождение ребёнка
1878

Сын: Корелин Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Корелина Елена Ильинична

Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Смерть
Неизвестно
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