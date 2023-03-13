Огнева Наталья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Огневъ Харитонъ
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Денисова Прасковья
Отец ребёнка: Огневъ Харитонъ
Рождение ребёнка
1816
Сын: Огневъ Кузьма
Отец ребёнка: Огневъ Харитонъ
Рождение ребёнка
1820
Сын: Огневъ Герасимъ
Отец ребёнка: Огневъ Харитонъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агрофена
Отец ребёнка: Огневъ Харитонъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Огневъ Харитонъ