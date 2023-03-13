Огнева Наталья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огнева Наталья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Огневъ Харитонъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Денисова Прасковья

Отец ребёнка: Огневъ Харитонъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Сын: Огневъ Кузьма

Отец ребёнка: Огневъ Харитонъ

Рождение ребёнка
1820

Сын: Огневъ Герасимъ

Отец ребёнка: Огневъ Харитонъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агрофена

Отец ребёнка: Огневъ Харитонъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огневъ Харитонъ

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