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(Огнева) Агрофена
(Огнева) Агрофена
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Огневъ Харитонъ
1776 г.р.
Мать
Огнева Наталья Петрова
1780 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Огневъ Харитонъ
Мать:
Огнева Наталья Петрова
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