von Regenstein Ulrich
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1184
Дата смертиМежду 24.06.1265 и 05.06.1267
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1184
Рождение ребёнка
Около 1227
Дочь: Von Regenstein Mathilde
Мать ребёнка: Lukhard
Regenstein, Germany
Рождение ребёнка
Около 1232
Дочь: Von Regenstein Oda
Мать ребёнка: Lukhard
Germany
Бракосочетание
1236
Жена: Lukhard
Рождение ребёнка
Около 1238
Дочь: Von Querfurt Luitgard
Мать ребёнка: Lukhard
Castle Regenstein
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между 24.06.1265 и 05.06.1267
Похороны
1267