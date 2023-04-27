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von Regenstein Ulrich

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1184

Дата смерти

Между 24.06.1265 и 05.06.1267

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1184

Отец: Von Regenstein Und Blankenburg Heinrich

Мать: Von Blankenburg (unk)

Рождение ребёнка
Около 1227

Дочь: Von Regenstein Mathilde

Мать ребёнка: Lukhard

Regenstein, Germany
Рождение ребёнка
Около 1232

Дочь: Von Regenstein Oda

Мать ребёнка: Lukhard

Germany
Бракосочетание
1236

Жена: Lukhard

Рождение ребёнка
Около 1238

Дочь: Von Querfurt Luitgard

Мать ребёнка: Lukhard

Castle Regenstein
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между 24.06.1265 и 05.06.1267
Похороны
1267