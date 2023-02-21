Елена Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1678 г.р.

Мать

1687 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Мой Никита Трифонов

Мать: Моя Наталья Михайлова

ИВ-1737 Елена 17=1720 ИВ-1739 Елена 19=1720 ИВ-1740 Елена 21=1719 ИВ-1741 Елена 22=1719 ИВ-1742 Елена 23=1719 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744, 1745, 1746, 1748, ИВ 1749 ---, 1750, 1753 Елены нет... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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