Лаврентий Григорьев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий Григорьев
Мать: не указана
МК-1744 01.07.1744 Деревни Крутца крестьянина Григория Григорьева сын отрок Лаврентий Той же вотчины деревни Андреевского крестьянской Никитиной дочерью Трифанова девкой Еленой первым браком
Бракосочетание
01.07.1744
Жена: Елена Никитина
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1744 01.07.1744 Деревни Крутца крестьянина Григория Григорьева сын отрок Лаврентий Той же вотчины деревни Андреевского крестьянской Никитиной дочерью Трифанова девкой Еленой первым браком
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно