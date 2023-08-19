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Лаврентий Григорьев

Место рождения

Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1720 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий Григорьев

Мать: не указана

Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1744 01.07.1744 Деревни Крутца крестьянина Григория Григорьева сын отрок Лаврентий Той же вотчины деревни Андреевского крестьянской Никитиной дочерью Трифанова девкой Еленой первым браком
Бракосочетание
01.07.1744

Жена: Елена Никитина

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1744 01.07.1744 Деревни Крутца крестьянина Григория Григорьева сын отрок Лаврентий Той же вотчины деревни Андреевского крестьянской Никитиной дочерью Трифанова девкой Еленой первым браком
Место жительства
Неизвестно
Крутец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно