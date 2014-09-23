Ульянов Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения15.08.1947
Дата смерти23.09.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1947
Отец: Ульянов Иван Фёдорович
Мать: Ульянова Вера Николаевна
Рождение ребёнка
16.07.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ухта, Ухта, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
23.09.2014