Ульянов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльянов Владимир Иванович

Ульянов Владимир Иванович

avatar

Место рождения

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

15.08.1947

Дата смерти

23.09.2014

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1947

Отец: Ульянов Иван Фёдорович

Мать: Ульянова Вера Николаевна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ухта, Ухта, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
23.09.2014