Беляева (Иванова) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.04.1948
Дочь: Садычко Галина Ивановна
Отец ребёнка: Беляев Иван Семёнович
Рождение ребёнка
22.04.1948
Дочь: Садычко Галина Ивановна
Отец ребёнка: Беляев Иван Семёнович
Рождение ребёнка
24.05.1953
Отец ребёнка: Беляев Иван Семёнович
Смерть
Неизвестно