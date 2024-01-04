Беляев Иван Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.04.1948
Дочь: Садычко Галина Ивановна
Мать ребёнка: Беляева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
22.04.1948
Дочь: Садычко Галина Ивановна
Мать ребёнка: Беляева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
24.05.1953
Мать ребёнка: Беляева Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно