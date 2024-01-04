Беляев Иван Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Иван Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1948

Дочь: Садычко Галина Ивановна

Мать ребёнка: Беляева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
22.04.1948

Дочь: Садычко Галина Ивановна

Мать ребёнка: Беляева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
24.05.1953

Сын: Беляев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Беляева Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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