Савченко Зиновий Евстигнеевич
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1873
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
02.08.1893
Дочь: Андриенко Наталья Зиновьевна
Мать ребёнка: Савченко Татьяна Федоровна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
18.02.1895
Сын: Савченко Архип Зиновьевич
Мать ребёнка: Савченко Татьяна Федоровна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
25.01.1897
Дочь: Мария Зиновьевна
Мать ребёнка: Савченко Татьяна Федоровна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
20.12.1899
Дочь: Ульяна Зиновьевна
Мать ребёнка: Савченко Татьяна Федоровна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
03.02.1902
Сын: Савченко Сидор Зиновьевич
Мать ребёнка: Савченко Татьяна Федоровна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
27.09.1904
Дочь: Анастасия Зиновьевна
Мать ребёнка: Савченко Татьяна Федоровна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
12.01.1907
Дочь: Ласка Ксения Зиновьевна
Мать ребёнка: Савченко Татьяна Федоровна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
24.06.1909
Мать ребёнка: Савченко Татьяна Федоровна
Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
07.04.1915
Сын: Савченко Родион Зиновьевич
Мать ребёнка: Савченко Татьяна Федоровна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
08.07.1916
Сын: Савченко Прокоп Зиновьевич
Мать ребёнка: Савченко Татьяна Федоровна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
04.02.1920
Сын: Савченко Георгий Зиновьевич
Мать ребёнка: Савченко Татьяна Федоровна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно