Савченко Зиновий Евстигнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченко Зиновий Евстигнеевич

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Савченко Евстигней Яковлевич

Мать: Савченко Евгения Павловна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
02.08.1893

Дочь: Андриенко Наталья Зиновьевна

Мать ребёнка: Савченко Татьяна Федоровна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
18.02.1895

Сын: Савченко Архип Зиновьевич

Мать ребёнка: Савченко Татьяна Федоровна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
25.01.1897

Дочь: Мария Зиновьевна

Мать ребёнка: Савченко Татьяна Федоровна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
20.12.1899

Дочь: Ульяна Зиновьевна

Мать ребёнка: Савченко Татьяна Федоровна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
03.02.1902

Сын: Савченко Сидор Зиновьевич

Мать ребёнка: Савченко Татьяна Федоровна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
27.09.1904

Дочь: Анастасия Зиновьевна

Мать ребёнка: Савченко Татьяна Федоровна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
12.01.1907

Дочь: Ласка Ксения Зиновьевна

Мать ребёнка: Савченко Татьяна Федоровна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
24.06.1909

Сын: Савченко Петр Зиновьевич

Мать ребёнка: Савченко Татьяна Федоровна

Россия Таврическая губ., Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
07.04.1915

Сын: Савченко Родион Зиновьевич

Мать ребёнка: Савченко Татьяна Федоровна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
08.07.1916

Сын: Савченко Прокоп Зиновьевич

Мать ребёнка: Савченко Татьяна Федоровна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
04.02.1920

Сын: Савченко Георгий Зиновьевич

Мать ребёнка: Савченко Татьяна Федоровна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савченко Татьяна Федоровна

Смерть
Неизвестно
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