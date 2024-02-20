Ласка (Савченко) Ксения Зиновьевна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рождения12.01.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1907
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
14.02.1929
УССР Запорожская обл.,Васильковский ( ранее Белозерский ) р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка
Смерть
Неизвестно