Андриенко (Савченко) Наталья Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андриенко (Савченко) Наталья Зиновьевна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

02.08.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1893

Отец: Савченко Зиновий Евстигнеевич

Мать: Савченко Татьяна Федоровна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
09.02.1918

Муж: Андриенко Григорий Ефимович

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
Неизвестно
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