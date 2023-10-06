Кошик Феодосий Дмитриевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения02.05.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1863
Отец: Кошик Дмитрий Филиппович
Мать: Кошик Мелания Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.10.1888
Дочь: Неонила Феодосьевна
Мать ребёнка: Кошик Александра Никифоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.07.1890
Сын: Кошик Евдоким Феодосьевич
Мать ребёнка: Кошик Александра Никифоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.01.1893
Мать ребёнка: Кошик Александра Никифоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.02.1895
Мать ребёнка: Кошик Александра Никифоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.10.1896
Дочь: Неонила Феодосьевна
Мать ребёнка: Кошик Александра Никифоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.02.1898
Сын: Кошик ? Феодосьевич
Мать ребёнка: Кошик Александра Никифоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.05.1899
Дочь: Бельская Феодосия Феодосьевна
Мать ребёнка: Кошик Александра Никифоровна
Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно