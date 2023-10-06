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Кошик Феодосий Дмитриевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

02.05.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1863

Отец: Кошик Дмитрий Филиппович

Мать: Кошик Мелания Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.10.1888

Дочь: Неонила Феодосьевна

Мать ребёнка: Кошик Александра Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.07.1890

Сын: Кошик Евдоким Феодосьевич

Мать ребёнка: Кошик Александра Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.01.1893

Сын: Кошик Павел Феодосьевич

Мать ребёнка: Кошик Александра Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.02.1895

Сын: Кошик Федор Феодосьевич

Мать ребёнка: Кошик Александра Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.10.1896

Дочь: Неонила Феодосьевна

Мать ребёнка: Кошик Александра Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.02.1898

Сын: Кошик ? Феодосьевич

Мать ребёнка: Кошик Александра Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.05.1899

Дочь: Бельская Феодосия Феодосьевна

Мать ребёнка: Кошик Александра Никифоровна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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