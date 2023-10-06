Кошик (Штепура) Александра Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошик (Штепура) Александра Никифоровна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

17.04.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1864

Отец: Штепура Никифор Андреевич

Мать: Штепура Татьяна Кузьминична

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
04.10.1887

Муж: не указан

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.10.1888

Дочь: Неонила Феодосьевна

Отец ребёнка: Кошик Феодосий Дмитриевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.07.1890

Сын: Кошик Евдоким Феодосьевич

Отец ребёнка: Кошик Феодосий Дмитриевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.01.1893

Сын: Кошик Павел Феодосьевич

Отец ребёнка: Кошик Феодосий Дмитриевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.02.1895

Сын: Кошик Федор Феодосьевич

Отец ребёнка: Кошик Феодосий Дмитриевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.10.1896

Дочь: Неонила Феодосьевна

Отец ребёнка: Кошик Феодосий Дмитриевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.02.1898

Сын: Кошик ? Феодосьевич

Отец ребёнка: Кошик Феодосий Дмитриевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.05.1899

Дочь: Бельская Феодосия Феодосьевна

Отец ребёнка: Кошик Феодосий Дмитриевич

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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