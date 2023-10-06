Кошик (Штепура) Александра Никифоровна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения17.04.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1864
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.10.1888
Дочь: Неонила Феодосьевна
Отец ребёнка: Кошик Феодосий Дмитриевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.07.1890
Сын: Кошик Евдоким Феодосьевич
Отец ребёнка: Кошик Феодосий Дмитриевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.01.1893
Отец ребёнка: Кошик Феодосий Дмитриевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.02.1895
Отец ребёнка: Кошик Феодосий Дмитриевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.10.1896
Дочь: Неонила Феодосьевна
Отец ребёнка: Кошик Феодосий Дмитриевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.02.1898
Сын: Кошик ? Феодосьевич
Отец ребёнка: Кошик Феодосий Дмитриевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.05.1899
Дочь: Бельская Феодосия Феодосьевна
Отец ребёнка: Кошик Феодосий Дмитриевич
Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно