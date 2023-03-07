Пустыльниковъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пустыльниковъ Василий

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1761

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Пустыльниковъ Алексей

Мать: Пустыльникова Анна Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Пустыльниковъ Григорий

Мать ребёнка: Пустыльникова Катерина Емельянова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Пустыльникова Катерина Емельянова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Сын: Пустыльниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Пустыльникова Катерина Емельянова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Пустыльникова Катерина Емельянова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Тулянкова Прасковья

Мать ребёнка: Пустыльникова Катерина Емельянова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Пустыльниковъ Гаврила

Мать ребёнка: Пустыльникова Катерина Емельянова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Пустыльникова Катерина Емельянова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пустыльникова Катерина Емельянова

Смерть
1826
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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