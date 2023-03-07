Пустыльниковъ Василий
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смерти1826
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Пустыльниковъ Алексей
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Пустыльникова Катерина Емельянова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Пустыльникова Катерина Емельянова
Рождение ребёнка
1798
Сын: Пустыльниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Пустыльникова Катерина Емельянова
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Пустыльникова Катерина Емельянова
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Тулянкова Прасковья
Мать ребёнка: Пустыльникова Катерина Емельянова
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Пустыльникова Катерина Емельянова
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Пустыльникова Катерина Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1826