Пустыльниковъ Григорий
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Рождение ребёнка
1813
Сын: Пустыльниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Пустыльникова Матрена
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Пустыльникова Матрена
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Пустыльникова Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пустыльникова Матрена
Смерть
1829