Пустыльниковъ Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пустыльниковъ Григорий

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1793

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Пустыльниковъ Василий

Мать: Пустыльникова Катерина Емельянова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Сын: Пустыльниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Пустыльникова Матрена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Пустыльникова Матрена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Пустыльникова Матрена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пустыльникова Матрена

Смерть
1829
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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