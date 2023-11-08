Полонянкина Анастасия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти16.12.1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.06.1812
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Полонянкин Андриан (Андрей) Димитриевич
Рождение ребёнка
13.06.1815
Дочь: Агрипина Андреевна
Отец ребёнка: Полонянкин Андриан (Андрей) Димитриевич
Рождение ребёнка
21.05.1817
Сын: Полонянкин Симеон Андреевич
Отец ребёнка: Полонянкин Андриан (Андрей) Димитриевич
Рождение ребёнка
09.08.1818
Сын: Полонянкин Максим Андреевич
Отец ребёнка: Полонянкин Андриан (Андрей) Димитриевич
Рождение ребёнка
16.06.1820
Сын: Полонянкин Иоанн Андреевич
Отец ребёнка: Полонянкин Андриан (Андрей) Димитриевич
Рождение ребёнка
25.03.1822
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Полонянкин Андриан (Андрей) Димитриевич
Рождение ребёнка
16.05.1824
Сын: Полонянкин Константин Андреевич
Отец ребёнка: Полонянкин Андриан (Андрей) Димитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.12.1851