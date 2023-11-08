Полонянкина Анастасия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкина Анастасия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

16.12.1851

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.06.1812

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Полонянкин Андриан (Андрей) Димитриевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.06.1815

Дочь: Агрипина Андреевна

Отец ребёнка: Полонянкин Андриан (Андрей) Димитриевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.05.1817

Сын: Полонянкин Симеон Андреевич

Отец ребёнка: Полонянкин Андриан (Андрей) Димитриевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.08.1818

Сын: Полонянкин Максим Андреевич

Отец ребёнка: Полонянкин Андриан (Андрей) Димитриевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.06.1820

Сын: Полонянкин Иоанн Андреевич

Отец ребёнка: Полонянкин Андриан (Андрей) Димитриевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.03.1822

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Полонянкин Андриан (Андрей) Димитриевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.05.1824

Сын: Полонянкин Константин Андреевич

Отец ребёнка: Полонянкин Андриан (Андрей) Димитриевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полонянкин Андриан (Андрей) Димитриевич

Место жительства
Неизвестно
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
16.12.1851
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
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