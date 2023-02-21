Кудымов Иван Поликарпович
Место рожденияПермская губерния, Российская империя
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
До ?.06.1941
Призыв на военную службу
?.06.1941
Новая Ляля, Новолялинский, Свердловская область
Призван Ново-Лялинским РВК Свердловской области
Место жительства
До ?.06.1941
Верхотурский район, Свердловская область, РСФСР, СССР
Военная служба
С ?.07.1941 по ?.08.1941
Уральский военный округ
Проходил военную подготовку в 28-м запасном стрелковом полку 12-я запасная стрелковая бригада Уральский военный округ.
Военная служба
22.08.1941
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
В составе третьей сотни маршевого батальона № 1093 (командир – старший лейтенант Задорожный Александр Павлович, 1895 г.р.) в количестве 1018 человек убыл 22.08.1941 г. из г. Свердловска, Свердловская ... Показать все
Военная служба
29.08.1941
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
В составе маршевого батальона № 1093 прибыл 29 августа 1941 года в город Петрозаводск, Карело-Финская ССР, СССР. Зачислен в 131-й армейский запасной полк 7-я армия.
Военная служба
?.09.1941
7-я отдельная армия
Красноармеец, стрелок 3-й стрелковый батальон 367-го стрелкового полка 71-я стрелковая дивизия 7-я отдельная армия. Принимал участие в оборонительной операции на Петрозаводском направлении в Карелии п... Показать все
Пропал без вести (военное)
03.10.1941
д. Кеняки, Кондопожский район, Карело-Финская ССР, СССР
Пропал без вести 03 октября 1941 года в районе деревни Кеняки, Кондопожский район, Карело-Финская ССР, СССР, ныне урочище Кеняки на территории Петровское сельское поселение Кондопожский район Республи... Показать все
Смерть
Неизвестно
Увековечен в "Книга памяти. Свердловская область", Том 5, стр. 133 (Город Верхотурье. Верхотурский район). Внесен в Электронную базу данных «База данных по защитникам Отечества, погибшим на территории... Показать все