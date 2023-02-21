Кудымов Иван Поликарпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудымов Иван Поликарпович

Кудымов Иван Поликарпович

avatar

Место рождения

Пермская губерния, Российская империя

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
До ?.06.1941

Жена: Кудымова Мария Алексеевна

Призыв на военную службу
?.06.1941
Новая Ляля, Новолялинский, Свердловская область
Призван Ново-Лялинским РВК Свердловской области
Место жительства
До ?.06.1941
Верхотурский район, Свердловская область, РСФСР, СССР
Военная служба
С ?.07.1941 по ?.08.1941
Уральский военный округ
Проходил военную подготовку в 28-м запасном стрелковом полку 12-я запасная стрелковая бригада Уральский военный округ.
Военная служба
22.08.1941
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
В составе третьей сотни маршевого батальона № 1093 (командир – старший лейтенант Задорожный Александр Павлович, 1895 г.р.) в количестве 1018 человек убыл 22.08.1941 г. из г. Свердловска, Свердловская ... Показать все
Военная служба
29.08.1941
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
В составе маршевого батальона № 1093 прибыл 29 августа 1941 года в город Петрозаводск, Карело-Финская ССР, СССР. Зачислен в 131-й армейский запасной полк 7-я армия.
Военная служба
?.09.1941
7-я отдельная армия
Красноармеец, стрелок 3-й стрелковый батальон 367-го стрелкового полка 71-я стрелковая дивизия 7-я отдельная армия. Принимал участие в оборонительной операции на Петрозаводском направлении в Карелии п... Показать все
Пропал без вести (военное)
03.10.1941
д. Кеняки, Кондопожский район, Карело-Финская ССР, СССР
Пропал без вести 03 октября 1941 года в районе деревни Кеняки, Кондопожский район, Карело-Финская ССР, СССР, ныне урочище Кеняки на территории Петровское сельское поселение Кондопожский район Республи... Показать все
Смерть
Неизвестно
Увековечен в "Книга памяти. Свердловская область", Том 5, стр. 133 (Город Верхотурье. Верхотурский район). Внесен в Электронную базу данных «База данных по защитникам Отечества, погибшим на территории... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close