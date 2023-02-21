Кудымова Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудымова Мария Алексеевна

Кудымова Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До ?.06.1941

Муж: Кудымов Иван Поликарпович

Место жительства
1941
Верхотурский район, Свердловская область, РСФСР, СССР
д. Рыжково (вероятно) – деревня Рычкова Усть-Салдинский сельский совет Верхотурский городской округ Свердловская область Россия.
Смерть
Неизвестно
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