Кудымова Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До ?.06.1941
Место жительства
1941
Верхотурский район, Свердловская область, РСФСР, СССР
д. Рыжково (вероятно) – деревня Рычкова Усть-Салдинский сельский совет Верхотурский городской округ Свердловская область Россия.
Смерть
Неизвестно