(Niiranen) Maria Erkintytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Niiranen) Maria Erkintytär

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1834

Дата смерти

01.05.1859

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1854

Дочь: Elina Pekantytär

Отец ребёнка: Käyhkö Pekka Pekanpoika

Вяртсиля, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
15.05.1856

Сын: Käyhkö Pekka Pekanpoika

Отец ребёнка: Käyhkö Pekka Pekanpoika

Вяртсиля, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Käyhkö Pekka Pekanpoika

Смерть
01.05.1859
Вяртсиля, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия
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