(Niiranen) Maria Erkintytär
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1834
Дата смерти01.05.1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1854
Дочь: Elina Pekantytär
Отец ребёнка: Käyhkö Pekka Pekanpoika
Рождение ребёнка
15.05.1856
Отец ребёнка: Käyhkö Pekka Pekanpoika
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.05.1859