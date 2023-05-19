Käyhkö Pekka Pekanpoika
Место рождения
Дата рождения05.10.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1854
Дочь: Elina Pekantytär
Мать ребёнка: Maria Erkintytär
Рождение ребёнка
15.05.1856
Мать ребёнка: Maria Erkintytär
Рождение ребёнка
22.04.1861
Мать ребёнка: Anna Tahvontytär
Рождение ребёнка
20.04.1863
Мать ребёнка: Anna Tahvontytär
Рождение ребёнка
14.01.1865
Мать ребёнка: Anna Tahvontytär
Рождение ребёнка
10.01.1867
Дочь: Ida Pekantytär
Мать ребёнка: Anna Tahvontytär
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Anna Tahvontytär
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Maria Erkintytär
Смерть
Неизвестно