Käyhkö Pekka Pekanpoika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиKäyhkö Pekka Pekanpoika

Käyhkö Pekka Pekanpoika

Место рождения

Вяртсиля, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

05.10.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1834 г.р.
1833 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Вяртсиля, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
08.05.1854

Дочь: Elina Pekantytär

Мать ребёнка: Maria Erkintytär

Вяртсиля, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
15.05.1856

Сын: Käyhkö Pekka Pekanpoika

Мать ребёнка: Maria Erkintytär

Вяртсиля, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
22.04.1861

Сын: Käyhkö Tahvo Pekanpoika

Мать ребёнка: Anna Tahvontytär

Вяртсиля, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
20.04.1863

Сын: Käyhkö Juho Pekanpoika

Мать ребёнка: Anna Tahvontytär

Вяртсиля, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
14.01.1865

Сын: Käyhkö Juho Pekanpoika

Мать ребёнка: Anna Tahvontytär

Вяртсиля, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
10.01.1867

Дочь: Ida Pekantytär

Мать ребёнка: Anna Tahvontytär

Вяртсиля, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Anna Tahvontytär

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Maria Erkintytär

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close