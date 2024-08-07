Агафонов Пётр Александрович 1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Агафонов Пётр Александрович

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

После 1933

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Агафонов Александр

Мать: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Агафонова) Валентина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафонова Екатерина Григорьевна

Бракосочетание
17.02.1910 ст.

Жена: Агафонова (Могилёва) Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
06.03.1911 ст.

Дочь: (Агафонова) Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Агафонова (Могилёва) Наталья Михайловна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
29.06.1912

Сын: Агафонов Николай Петрович

Мать ребёнка: Агафонова (Могилёва) Наталья Михайловна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
После 1933

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