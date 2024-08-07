Агафонов Пётр Александрович
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиПосле 1933
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Агафонов Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Агафонова) Валентина Петровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
17.02.1910 ст.
Рождение ребёнка
06.03.1911 ст.
Дочь: (Агафонова) Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Агафонова (Могилёва) Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
29.06.1912
Сын: Агафонов Николай Петрович
Мать ребёнка: Агафонова (Могилёва) Наталья Михайловна
Смерть
После 1933